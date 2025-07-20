Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök ölü bulundu

TAY TV'DEN AÇIKLAMA

Tay TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise, "Acımızın tarifi yok! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri, çalışma arkadaşımız ve 'Hipodromdan Güne Bakış' programımızın sunucusu Esen Gök'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi başta olmak üzere at yarışı camiasına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.(DHA)