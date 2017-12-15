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  3. 15 Aralık 2017 13:50

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu açılıyor

Türkiye'nin ilk sürücüsü metrosu olma özelliği taşıyan, Üsküdar-Ümraniye metrosu hizmete açılıyor.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu açılıyor

Toplu ulaşımda önemli bir hat olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabının açılışı için bugün tören düzenlenecek.

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Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu açılıyor

Sürücüsüz hizmet verecek Üsküdar-Ümraniye metrosunun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu açılıyor

20 KİLOMETRE, 16 İSTASYON
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor. Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

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Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu açılıyor

ENERJİDEN TASARRUF SAĞLAYACAK
Emisyonunda yıllık 77 bin 246 ton azalma sağlayacak hattaki trenlerin fren gücünden yararlanarak enerji geri dönüşümü elde edilecek. Fren mesafesi kısalacak enerjiden tasarruf sağlanacak.

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