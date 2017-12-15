Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu açılıyor
Türkiye'nin ilk sürücüsü metrosu olma özelliği taşıyan, Üsküdar-Ümraniye metrosu hizmete açılıyor.
Toplu ulaşımda önemli bir hat olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabının açılışı için bugün tören düzenlenecek.
Sürücüsüz hizmet verecek Üsküdar-Ümraniye metrosunun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
20 KİLOMETRE, 16 İSTASYON
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor. Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.