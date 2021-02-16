Türkiye'nin ilk ve tek safari parkına yoğun ilgi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Pandemi öncesi her yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde, su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanlara özel olarak bakılıyor.