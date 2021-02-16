Türkiye'nin ilk ve tek safari parkına yoğun ilgi
Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, 350 dönüm alanda yer alan Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hayvanların arasında gezenlerin kendisini Afrika'daymış gibi hissettiğini söylediği safari park, 50 türde 700 hayvana ev sahipliği yapıyor.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Pandemi öncesi her yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde, su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanlara özel olarak bakılıyor.
Çevre illerden ve kentte bulunan yaralı hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek tekrar sağlığına kavuşturuluyor. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliği taşıyan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, yine Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı 3 yıl önce ziyarete açıldı.
Atlardan bizonlara, geyiklerden lamalara kadar onlarca farklı türden yüzlerce hayvan, safari parkta serbestçe dolaşıyor. Safari parkı ziyaret edenler ise çevrelerini saran hayvanları yakından görmenin heyecanını yaşıyor.
'SAFARİ PARKTA 50 TÜRDEN 700 HAYVAN BULUNUYOR'
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçilerin safari parka yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. 350 dönümlük araziye kurulu parkta 45 dakikalık safari turuna ilgi gösterildiğini anlatan Özsöyler, şunları söyledi: