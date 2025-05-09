Türkiye'nin incisi İzmir'deki utanç manzara böyle görüntülendi

Kemeraltı'ndaki çöpleri gören vatandaşlar, belediyeye tepki gösterirken, Hasan Sarpçı, "Milletin hakkını versinler, hayat şartları ağır. Çöpler sokağın ortasında, normal bir görüntü değil bu" dedi. Bir başka vatandaş ise, "İzmir'in yıllardır görüntüsü bu ve bu şekilde devam ediyor. Başka bir şehre gittiğimizde İzmir'in ne kadar kötü bir halde olduğunu anlıyoruz. Yerli ve yabancı bir çok turistin geldiği Kemeraltı'ndaki bu görüntü resmen rezalet. Dışarıdan gelen insanlara İzmirliler olarak rezil oluyoruz. Buraya da bir kayyum atasınlar bari de kurtulalım bunlardan" diye konuştu. Vatandaşlardan Mehmet Turhan da, "55 senedir İzmir'deyim ve böyle bir şey görmemiştim ama 5-10 senedir her şeyi görüyorum. Vatandaşlar düşünsün bu görüntüyü. Bu yöneticiler düşünsün. Yazık" açıklamasında bulundu.