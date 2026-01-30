Türkiye'nin incisi İzmir'i kurtaracak proje belli oldu

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi gibi büyük tesislerden çıkan suyun arıtıldıktan sonra tarıma kazandırılmasının önemli etkileri olacağını belirten Prof. Dr. Yaşar, gri suyun kullanılan suyun yeniden arıtılarak tekrar kullanıma kazandırılması anlamına geldiğini ifade ederek, "Amerika'nın 47 eyaletinde büyük şehirlerde kullanılan sular gri su yöntemiyle tarımda değerlendiriliyor. Çünkü tarımda çok ciddi miktarda su tüketiliyor. Bu yöntemle büyük bir avantaj elde edilebilir. İzmir'de binalardan akan suyun toplanarak gri suya dönüştürülmesi de konuşuluyor. Japonya gibi birçok ülkede bu uygulama başladı. Ancak İzmir'de her binada değil, büyük binalar ve sitelerde uygulanabilir. Arıtılan su bahçe sulamasında ya da tuvaletlerde yeniden kullanılabilir" ifadelerini kullandı.