Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesini kameraların önünde ateşledi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı'nın 2 prototipi, Süper Şimşek füzesini kanat altından bırakarak başarılı bir test atışı yaptı.
İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren delta kanat yapısındaki ANKA III test faaliyeti kapsamında bugün Süper Şimşek füzesini kanat altından bırakarak başarılı bir test atışı yaptı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesi ANKA 3'ün havadan karaya ve havadan havaya füzesi Süper Şimşek'i bıraktığı anlar ve hedefin isabetle vurulması kameralara yansıdı.
TUSAŞ tarafından ANKA 3'ün test atışına dair yapılan açıklamada Açıklamada, "ANKA 3'ten hedefe süper atış. ANKA 3, Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak bir başarıya daha imza attı. Milli mühendislik gücümüzle hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. Katettiğimiz yollarda aldığımız başarılar, gelecek için ilham olmaya devam ediyor" denildi. (DHA)
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de atış testiyle ilgili olarak "Düşük görünürlük yeteneğine sahip, yüksek faydalı yük kapasitesiyle donatılan ANKA 3 ile jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'in entegre çalışması; taarruzi İHA konseptimizin geldiği noktayı açıkça ortaya koyuyor. Yüksek irtifa ve hızlarda görev icra edebilen bu sistemler, savunma sanayimizin insansız sistemlerde ulaştığı mühendislik seviyesini gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm TUSAŞ mühendislerini, başkanlığımız personelini ve alt yüklenicilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hedefe kararlılıkla ilerleyen Türkiye’nin mühendislik gücüne güvenimiz tam" ifadelerini kullandı