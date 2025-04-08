Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesini kameraların önünde ateşledi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de atış testiyle ilgili olarak "Düşük görünürlük yeteneğine sahip, yüksek faydalı yük kapasitesiyle donatılan ANKA 3 ile jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'in entegre çalışması; taarruzi İHA konseptimizin geldiği noktayı açıkça ortaya koyuyor. Yüksek irtifa ve hızlarda görev icra edebilen bu sistemler, savunma sanayimizin insansız sistemlerde ulaştığı mühendislik seviyesini gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm TUSAŞ mühendislerini, başkanlığımız personelini ve alt yüklenicilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hedefe kararlılıkla ilerleyen Türkiye’nin mühendislik gücüne güvenimiz tam" ifadelerini kullandı