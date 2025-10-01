  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü versiyonu havada!

Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü prototipi havada

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, PT-3 prototipiyle orta irtifada sistem tanımlama ve performans testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü prototipi havada - Resim: 1

Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor.

1 / 10
Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü prototipi havada - Resim: 2

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı.

2 / 10
Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü prototipi havada - Resim: 3

Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı. 

3 / 10
Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü prototipi havada - Resim: 4

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi. 

4 / 10