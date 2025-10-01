Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü prototipi havada
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, PT-3 prototipiyle orta irtifada sistem tanımlama ve performans testini başarıyla tamamladı.
Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor.
Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı.
Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı.
Baykar’dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi.
