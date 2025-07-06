Türkiye'nin intiharkoliği 232'nci kez çatıdaydı

Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatısında elinde bıçakla dolaşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.