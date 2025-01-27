Türkiye'nin kanını donduran olayda takipsizlik kararı: ''Katile direnç göstermediler''
İstanbul'da iki genç kızı vahşice öldüren S.Ç. ile ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, 2 genç kızın S.Ç.'ye direnç göstermedikleri, S.Ç.'yi bu eylemlere yönlendirdiği düşünülen satanizm düşünce yapısına ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği aktarıldı.
İstanbul’da 4 Ekim 2024’de Eyüpsultan’da 19 yaşındaki A.H.’yi, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise 19 yaşındaki İ.U.’yu canice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden S.Ç.'ye (19) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Verilen takipsizlik kararında, S.Ç. ile İ.U.’nun bir dönem gönül ilişkisi yaşadıkları, ailelerin de araya girmesiyle bu ilişkinin sona erdiği, S.Ç.'nin bu ilişkiden sonra A.H. ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu ilişkinin olayın yaşandığı güne kadar devam ettiği ancak İ.U. ile de ilişkisini de sonlandırmadığı anlatıldı.
Bir genci evinde, diğerini surlarda vahşice katletti
Olay günü S.Ç.’nin evine gelen A.H.’yi yatağında boğazını keserek vahşice öldürdüğü belirtilen kararda, S.Ç.'nin evde 3 saat kaldıktan sonra üzerini değiştirerek surlara gittiği, bu sırada İ.U.’nun surların önüne giderek bir süre S.'yi beklediği, S.'nin olayı gerçekleştirdiği surlara çıktığı, İ.'in surların üzerine çıkan S.'yi görerek el salladığı ve S. ile telefonda görüştüğü, ardından S.'nin yanına giderek surların üzerine çıktığı, surların üzerinde buluştukları ve S.'nin burada İ.'yi vücudunun uzuvlarını nizami bir şekilde keserek vahşice katlettiği kaydedildi.
Direnç göstermedikleri belirtildi
Verilen kararda, evde yapılan incelemede herhangi bir dağınıklığa rastlanılamadığı, 2 genç kızın tırnaklarında S.Ç.’e ait DNA tespit edilemediği, İ.U.'nun surların üzerindeyken herhangi bir bağrışmasını duyan bir kişiye rastlanılamadığı ve bu sebeplerle 2 gencin S.Ç.’ye direnç gösterdiklerine dair herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.
Öte yandan kararda, elde edilen dijital materyallere göre İ.U.'in daha önceden kendisini ip ile boğmaya çalıştığı, bu görüntüleri S.Ç.’ye gönderdiği, göğsünde ve vücudunun diğer bölgelerinde kesikler olan fotoğraflar ile müstehcen görüntülerini gönderdiği, S.Ç.’nin ise bu görüntülere benzer kadın figürlerine kafa ve bacak kısımları kesik olacak şekilde kara kalem çizimler yaparak İ.'ye gönderdiği belirtildi.