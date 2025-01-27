Türkiye'nin kanını donduran olayda takipsizlik kararı: ''Katile direnç göstermediler''

İstanbul’da 4 Ekim 2024’de Eyüpsultan’da 19 yaşındaki A.H.’yi, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise 19 yaşındaki İ.U.’yu canice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden S.Ç.'ye (19) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Verilen takipsizlik kararında, S.Ç. ile İ.U.’nun bir dönem gönül ilişkisi yaşadıkları, ailelerin de araya girmesiyle bu ilişkinin sona erdiği, S.Ç.'nin bu ilişkiden sonra A.H. ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu ilişkinin olayın yaşandığı güne kadar devam ettiği ancak İ.U. ile de ilişkisini de sonlandırmadığı anlatıldı.