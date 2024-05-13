Türkiye'nin kanser haritası paylaşıldı: İşte kanserin en az ve en çok görüldüğü iller
Dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan kanser hastalığı Türkiye'de de yaygın olarak insanların hayatını kabuse çeviriyor. TUİK Türkiye'de kanserin en çok görüldüğü ve en az görüldüğü illeri paylaştı. İşte TÜİK'in paylaştığı Türkiye'nin kanser haritası...
Türkiye'de ve dünya genelinde sıkça rastlanan ve ciddi sonuçlar doğuran kanser hakkında dikkat çekici bir liste ortaya çıktı. Türkiye'nin farklı illerinde kansere bağlı ölüm oranları değişkenlik gösterirken, bazı illerde bu oranların yüksek olduğu gözlenirken, diğer illerde ise daha düşük seviyelerde olduğu belirlendi.
1 / 25
KANSER ÖLÜM ORANLARININ EN ÇOK OLDUĞU İLLER!
2 / 25
10) İSTANBUL - %17.8
3 / 25
9) TEKİRDAĞ - %17.9
4 / 25