Türkiye'nin kanser haritası paylaşıldı: İşte kanserin en az ve en çok görüldüğü iller

Türkiye'de ve dünya genelinde sıkça rastlanan ve ciddi sonuçlar doğuran kanser hakkında dikkat çekici bir liste ortaya çıktı. Türkiye'nin farklı illerinde kansere bağlı ölüm oranları değişkenlik gösterirken, bazı illerde bu oranların yüksek olduğu gözlenirken, diğer illerde ise daha düşük seviyelerde olduğu belirlendi.