  4. Türkiye'nin Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı: Gerçek işsizlik oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına yönelik işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı %8,6 olarak açıklansa da yine TÜİK rakamlarında yer alan ve gerçek işsizlik olarak hesaplanan "Mevsim Etkisinden Arındırılmış Atıl İşgücü Oranı" ise %29,1 oldu. Öte yandan haftalık ortalama çalışma süresi 42,3 saate yükselirken genç işsizlik oranı yüzde 15,4 olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,8 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,8 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %53,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8 iken kadınlarda %36,2 oldu.

