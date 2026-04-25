Türkiye'nin kırmızı altınında tüketici de üretici de isyanda! Tarlada 35 TL, markette 150 TL!
Türkiye'nin çilek ambarı Antalya Serik'te hasat heyecanı sürerken, üretici dertli. Tarlada kilosu 35-50 TL bandında alıcı bulan çilek, market raflarında 3 katı fiyatla 150 TL'ye kadar çıkıyor. Serikli üreticiler de tüketiciler de dev fiyat farkına isyan etti.
Antalya'nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Serik'te güncel verilere göre yaklaşık 4 bin 410 dekar alanda yıllık 15 bin ton civarında çilek üretimi gerçekleştiriliyor.
İlçe, Antalya genelindeki çilek üretiminin yaklaşık yüzde 27 ila yüzde 44'ünü tek başına karşılayarak bölgenin en önemli üretim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.
Serik'te çilek üretimi, eylül-ekim aylarında yapılan dikimle başlıyor. Hasat ise aralık ortasında turfanda olarak başlayıp haziran ayı başlarına kadar devam ediyor. Kadriye Mahallesi'nde üretim yapan ve Diyarbakır'dan gelerek bölgeye yerleşen bir çiftçi Tayfun Yüksel, üretimde yaşanan sorunlara dikkat çekti.
Bölgedeki üretim kapasitesine de değinen Yüksel, Kadriye, Kocayatak ve Abdurrahmanlar ve yakın mahallelerde yaklaşık 5 bin dekara yakın alanda çilek üretimi yapıldığını, bir dönümden ise ortalama 5-6 ton ürün alındığını söyledi.