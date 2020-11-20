Türkiye'nin kış turizm merkezleri beyaza büründü

PALANDÖKEN

Kış sporları ve turizminin önemli merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü.



Geçen günlerde yağan karla birlikte 3176 metre yükseklikteki zirvesi beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Dağı'nda, bu sabah yine kar etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan, zaman zaman tipi halinde devam eden kar yağışıyla Palandöken Dağı beyaza büründü.



Kar yağışı, bölgede aralık ayında kayak sezonunu açmayı planlayan otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.