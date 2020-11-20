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  3. 20 Kasım 2020 17:51

Türkiye'nin kış turizm merkezleri beyaza büründü

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Erciyes, Saklıkent ve Palandöken Kayak Merkezleri, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Türkiye'nin kış turizm merkezleri beyaza büründü

ERCİYES
Erciyes Dağı'nın üst kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.

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Türkiye'nin kış turizm merkezleri beyaza büründü

Kar yağışı, sabah saatlerinde 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili oldu.

Kayak merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

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Türkiye'nin kış turizm merkezleri beyaza büründü

Kayak pistlerinin bulunduğu alanlar ve çevresi, kar örtüsüyle kaplanırken bölgede güzel görüntüler oluştu.

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Türkiye'nin kış turizm merkezleri beyaza büründü

PALANDÖKEN
Kış sporları ve turizminin önemli merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Geçen günlerde yağan karla birlikte 3176 metre yükseklikteki zirvesi beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Dağı'nda, bu sabah yine kar etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan, zaman zaman tipi halinde devam eden kar yağışıyla Palandöken Dağı beyaza büründü.

Kar yağışı, bölgede aralık ayında kayak sezonunu açmayı planlayan otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.

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