Türkiye'nin kış turizm merkezleri beyaza büründü
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Erciyes, Saklıkent ve Palandöken Kayak Merkezleri, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Kar yağışı, sabah saatlerinde 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili oldu.
Kayak merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Kayak pistlerinin bulunduğu alanlar ve çevresi, kar örtüsüyle kaplanırken bölgede güzel görüntüler oluştu.
PALANDÖKEN
Kış sporları ve turizminin önemli merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü.
Geçen günlerde yağan karla birlikte 3176 metre yükseklikteki zirvesi beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Dağı'nda, bu sabah yine kar etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan, zaman zaman tipi halinde devam eden kar yağışıyla Palandöken Dağı beyaza büründü.
Kar yağışı, bölgede aralık ayında kayak sezonunu açmayı planlayan otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.