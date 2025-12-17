Türkiye'nin konuştuğu adliye personeline kırmızı bülten kararı!
Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet deposundan 147 milyon TL değerinde altın ve gümüşleri çalarak İngiltere'ye kaçan E.T. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli hizmetli memur E.T.'nin uzun süredir işe gitmemesi üzerine yapılan denetimlerde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından E.T.ve odanın anahtarı bulunan K.D. hakkında gözaltı kararı verdi.
1 / 5
Yapılan araştırmalarda E.T.ve eşi E.T.'nin çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli K.D. ise gözaltına alındı.
2 / 5
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu öğrenilen altın ve gümüşleri çalarak ailesiyle kaçan E.T. için kırmızı bülten talebi kabul edildi.
3 / 5
Şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. (DHA)
4 / 5