Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? İlk bulgular ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan H.H.’nın vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmadı. Ancak ölen annenin çıplak olması, kadının hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini akıllara getirdi. Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri ihtimali değerlendiriyor.