Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? İlk bulgular ortaya çıktı
Kastamonu'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun sır ölümüyle ilgili ilk bulgular ortaya çıktı.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden 2 Kasım’da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne H.H. ile oğlu O.H.’nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan H.H.’nın vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmadı. Ancak ölen annenin çıplak olması, kadının hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini akıllara getirdi. Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri ihtimali değerlendiriyor.
5 yaşındaki çocuğun ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.
Dere yatağından cenazeleri çıkartılarak Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen anne ve oğlunun cenazelerinin otopsi işlemleri de tamamlandı. Adli Tıp raporunun İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasının ardından her şeyin netleşmesi bekleniyor.