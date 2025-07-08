Türkiye'nin konuştuğu aslan saldırısında büyük ihmal ortaya çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra S.K.'ı ağır yaralayan aslan öldürülmüştü... AntalyaVeteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu "en büyük problem" diyerek korkunç olaydaki ihmali açıkladı.
Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, Manavgat ilçesindeki hayvan parkından kaçan aslanın Süleyman Kır (53) adlı vatandaşı yaralamasına ilişkin, "O aslanın, o parktan hiçbir şekilde kaçamaması gerekiyordu. Demek ki yeterli tedbirler alınmamış ki oradan kaçabilmiş. En büyük problem bu" dedi. Aslanın vurularak öldürülmesine gelen tepkilere ilişkin de konuşan Karabayoğlu, uygulamanın etik yönüyle sorgulanmasının anlaşılır olduğunu ancak olay anındaki tehlikenin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
Vahşi hayvanları sakinleştirmenin kolay olmadığını aktaran Karabayoğlu, "Bunlar çok güçlü hayvanlar ve içgüdüleriyle hareket ederler. İnsanı av olarak da tehdit olarak da algılayabilir. Saldırdığı zaman sonuç ölümcül olur. Vatandaşımız çok ucuz kurtulmuş. Böyle bir hayvanı kontrol altına almak, sakinleştirmek sanıldığı kadar kolay değil" diye konuştu.
Kamuoyunda 'uyutulabilirdi' yönündeki yorumlara ilişkin de Murat Karabayoğlu, pratikte bunun her zaman mümkün olmadığını söyledi.
Hayvanın agresifleşeceğine dikkati çeken Karabayoğlu, "Filmlerde görüldüğü gibi hayvana bir iğne yapınca hemen uyumuyor. Aksine madde verildikten sonra uyuyana kadar geçen sürede çok daha agresif ve saldırgan olabiliyor. Demek ki oradaki ekipler, bunu değerlendirdi ve hayvanın daha büyük zarar vermesinden korktukları için bu kararı verdiler" dedi.