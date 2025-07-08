Türkiye'nin konuştuğu aslan saldırısında büyük ihmal ortaya çıktı

Vahşi hayvanları sakinleştirmenin kolay olmadığını aktaran Karabayoğlu, "Bunlar çok güçlü hayvanlar ve içgüdüleriyle hareket ederler. İnsanı av olarak da tehdit olarak da algılayabilir. Saldırdığı zaman sonuç ölümcül olur. Vatandaşımız çok ucuz kurtulmuş. Böyle bir hayvanı kontrol altına almak, sakinleştirmek sanıldığı kadar kolay değil" diye konuştu.