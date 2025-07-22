Türkiye'nin konuştuğu cani sessiz sedasız defnedildi: Mezarına isim bile yazılmadı!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşini ve iki çocuğunu yangın çıkararak öldüren ve cezaevinde intihar eden itfaiye eri T.G., ailesi tarafından gizlice defnedildi.
Olay, 18 Mart 2025 Salı günü Yeşil Mahalle 372 Sokak Hilal Apartmanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangın sonucu itfaiye eri T.G.'in çocukları T.E. (4) ve M.D. (11) ile eşi F.G. (34) yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren T.G.'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti.
Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne F.G.'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini de tespit etti.
Olayın ardından nişanlanmış
Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı T.G. ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Eşi ve iki çocuğunu evde yangın çıkararak öldüren T.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Cezaevinde ölü bulundu
Katil zanlısı T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen G. cezaevi görevlileri tarafından 20 Temmuz tarihin ölü olarak bulundu. Yetkililer, G.'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.