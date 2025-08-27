Türkiye'nin konuştuğu cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da 23 yaşındaki Hakan Ç.'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 10 Ağustos'ta Keçiören ilçesinde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Ç.'nin annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken parkta merdivende oturan T.Z. (14) ve S.Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
Hakan Ç., 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak, öldürüldü. Kavgada, Ç.’nin ağabeyi H.C.Ç. (27) ile babası Ş.Ç. (53) da bıçakla yaralandı.
Olaya karışan C.Z. (45), oğulları T.Z., S.Z. ve E.Z. (19) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve videolar tepki topladı.
C.Z. ile 3 oğlunun karıştığı olayın görüntüleri de dava dosyasına kanıt olarak girdi. Görüntülerde, cinayetten hemen önce T.Z. ve S.Z.'nin mahalledeki bir restorandan bıçak çaldığı anlar yer aldı.