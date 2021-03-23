Türkiye'nin korona birincisi Samsun'un ''mavi'' mahallesi

BAFRA'YA BAĞLI ASAR MAHALLESİ'NDE CORONA YOK

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'un bazı mahallelerinde ise virüs görülmüyor. O mahallelerden biri de Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi oldu.