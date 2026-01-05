Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara!

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda da 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyordu.