Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara!
Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan ve kuraklık nedeniyle suların çekildiği Beyşehir Gölü, Konya'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucunda donarak buz tuttu. Önce kuraklık yüzünden karaya oturan tekneler şimdi de buz nedeniyle hareket edemez hale geldi.
Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda da 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyordu.
Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor. Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise bahar aylarında nilüfer çiçekleri yetişiyor.
Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor.
Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göl, geçen yıl bazı noktalarda kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi.
