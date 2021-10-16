Türkiye'nin kuş cenneti şimdi moloz cenneti oldu

Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi ve çevre aktivisti Sinem Kayıkçı, "Kuş cenneti ve bitki zenginliği olarak ile tanınan bir yer çocukluğumuzdan beri bildiğimiz yer bu alanda çok bilim insanı araştırma yapmakta bitki zenginliğini tanıtmaya çalışıyor. Ancak burası yakın zamanda hem çöpleri ile hem de moloz dökülüyor. Bunlarla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Bu sahayı korumak için el birliği ile mücadele etmemiz gerekiyor. Burası tuzcul olarak bitki zenginliği olarak en üst seviyede olan bir yer. Dolayısı ile hem kuş gözlemcileri hem de botonik ile uğraşan bir sürü bilim insanı bu sahaya geliyor. Burada hiç görülmeyen kuş türleri görüldü. Bu sebeple bu alanı bir bütün olarak görmemiz gerekiyor" dedi.