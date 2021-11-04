Türkiye'nin ''mağaradan gelen damak tadı'' böyle görüntülendi
Çankırı meralarında otlayan ineklerin sütü, doğal şirden mayası ve Çankırı kaya tuzu kullanılarak yapılan, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Çankırı küpecik peynirinin, olgunlaşması için 3 ile 6 ay toprak altında bekletilmesi gerekiyor.
Çankırı meralarında otlayan ineklerin sütü, doğal şirden mayası ve Çankırı kaya tuzu kullanılarak yapılan, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Çankırı küpecik peynirinin, olgunlaşması için 3 ile 6 ay toprak altında bekletilmesi gerekiyor.
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Çankırı Belediyesi tarafından kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilmeye başlanan küpecik peynirleri, toprak küplere basıldıktan sonra toprağa gömülmek yerine, yerin 150 metre altında bulanan tuz mağarasında olgunlaşmaya bırakıldı.
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En az 4 ay mağarada kalacak küpecik peynirinin daha lezzetli ve aromalı olması bekleniyor.
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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, bugüne kadar 20 ürüne coğrafi işaret alabilmek için gerekli müracaatlarda bulunduklarını söyledi.
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