Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile meşhur oldu

Burdun'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli görüntüsü ile ilgi odağı olmaya devam eden Salda Gölü son yıllarda çamuru ile de ün salmaya başladı. Göl, Denizli ve Isparta gibi çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken özellikle hafta sonları yabancı turist kafilelerini de ağırlıyor.







