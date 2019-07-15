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  3. 15 Temmuz 2019 13:06

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile meşhur oldu

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ olarak adlandırılan Burdur’daki Salda Gölü suyundan sonra şimdi de çamuruyla cazibe merkezi haline geldi. Göl, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrarken, ziyaretçiler Salda kıyısında biriken ve yüksek mineral taşıyan çamuru cilde iyi geldiğini söyleyerek vücutlarına sürüyorlar.

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile meşhur oldu

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ olarak adlandırılan Burdur’daki Salda Gölü suyundan sonra şimdi de çamuruyla cazibe merkezi haline geldi. Göl, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrarken, ziyaretçiler Salda kıyısında biriken ve yüksek mineral taşıyan çamuru cilde iyi geldiğini söyleyerek vücutlarına sürüyorlar.

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Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile meşhur oldu

Burdun'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli görüntüsü ile ilgi odağı olmaya devam eden Salda Gölü son yıllarda çamuru ile de ün salmaya başladı. Göl, Denizli ve Isparta gibi çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken özellikle hafta sonları yabancı turist kafilelerini de ağırlıyor.



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Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile meşhur oldu

Dağların arasında adeta saklı bir cennet gibi duran ve su rengi ile dünyanın en ünlü kumsallarından biri olan Maldivler'i anımsatan Salda Gölü kıyısındaki çamur çukurları da ile de dikkat çekiyor.

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Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile meşhur oldu

Kıyıda biriken çamurun minareli kil şeklinde olduğu ve cilde iyi geldiği biliniyor.

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