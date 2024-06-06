Türkiye'nin masmavi cennetinden çıkanlar mide bulandırdı
Mersin'de yapılan deniz dibi temizliğinde denizin dibinden çıkanlar yok artık dedirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesince Dünya Çevre Haftası kapsamında, Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" düzenlendi.
Temizlik çalışmasında deniz dibinden çok sayıda araba lastiği, demir parçaları, halat, şişe, naylon paket, teneke, plastik sandalye ve kasa çıkarıldı.
Atıklar sahil kenarında biriktirilerek sergilendi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir de açıklamalar yaptı.
Halisdemir, "Burada inanılmaz sayıda deniz kaplumbağaları, caretta carettalar bulunuyor. Bu canlılar kirliliği bazen algılayamıyor. Poşetleri denizanası sanarak yiyorlar. Sonrasında maalesef ölümleriyle karşılaşabiliyoruz. Poşet ve benzeri atıkların denize atılmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.