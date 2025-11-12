Türkiye'nin masmavi cennetlerini cehenneme çevirenler tek tek yakalandı

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında olan Beşgöz Deresi ile Göynük Çayı arasında kalan yaklaşık 52 kilometrelik sahil bandı, EGDS ile 7 gün 24 saat boyunca elektronik olarak izleniyor. Sistem kapsamında konuşlandırılan ileri gece görüşlü PTZ ve termal kameralar sayesinde, gece ve gündüz fark etmeksizin deniz yüzeyinde oluşan en ufak kirlilik bile anlık olarak takip edilebiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen merkezde görevli ekipler, sistemden gelen uyarıları değerlendirerek denizi kirleten gemilere anında müdahale ediyor.