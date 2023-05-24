Türkiye'nin mavi bayraklı plajları açıklandı
Türkiye'de geçen yıl 531 olan mavi bayraklı plaj sayısı 551'e çıktı. Bu yıl 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat ''Mavi Bayrak'' almaya hak kazandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Mavi Bayrak jürisi tarafından 2023 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı.
Buna göre, bu yıl Türkiye'de 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.
Antalya'da mavi bayraklı plaj sayısı 231, Muğla'da 110, İzmir'de 63, Balıkesir'de 46, Aydın'da 35, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin'de 11, Kocaeli'de 9, Tekirdağ'da 6, Bartın'da 3, Kırklareli'de 1, Ordu'da 2, Bursa'da 2, Zonguldak'ta 2, İstanbul'da 1, Sakarya'da 1, Düzce'de 1, Van'da 1, Edirne'de 1 oldu.
Merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu.
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında ise Yunanistan yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi ise İtalya ve Fransa takip etti.