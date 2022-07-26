Türkiye'nin mavi cennetlerindeki ölümcül tuzak için ''barkodlu'' çözüm

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Balıkçıların 'Vira bismillah' diyerek ilk ağlarını suya salacakları 1 Eylül'de aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ağ malzemelerinin markalaşması da zorunlu olacak.