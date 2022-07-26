Türkiye'nin mavi cennetlerindeki ölümcül tuzak için ''barkodlu'' çözüm
Denizlerde 1 Eylül 2022'de başlayacak av sezonu için hazırlıklar sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından ticari avcılık yapanlar için 'marka' uygulaması hayata geçirildi.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Balıkçıların 'Vira bismillah' diyerek ilk ağlarını suya salacakları 1 Eylül'de aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ağ malzemelerinin markalaşması da zorunlu olacak.
Ticari olarak balıkçılık yapanların, ağ malzemelerinin tümünü, üzerinde 'QR' kod bulunan ve gemileri ile kişisel bilgilerinin sisteme kaydının yapıldığı markaları takarak, sezona başlamaları zorunlu olacak. Ağ malzemelerine marka taktırmayan balıkçılara ise cezai işlem uygulanacak.
Markalaşma uygulaması ile aynı zamanda kaçak avcılık, ağların unutulup hayalet ağa dönüşerek ekosistemi bozmasının önüne geçilecek.
Uygulamanın detaylarını DHA'ya anlatan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Avrupa'da bazı ülkelerde de hayata geçirilen uygulamayı Türkiye'de de başlattıklarını söyledi.