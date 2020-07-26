Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan cennet koyları

Türkiye'nin birbirinden güzel koyları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından kontrollü normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Her şeyden uzak, sakin ve keyifli tatil için üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi tercih edenler, mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda eşsiz zamanlar geçirmenin keyfine varabiliyor.