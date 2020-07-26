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  3. 26 Temmuz 2020 23:25

Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan cennet koyları

Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan birbirinden güzel koyları, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor.

Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan cennet koyları

Türkiye'nin birbirinden güzel koyları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından kontrollü normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Her şeyden uzak, sakin ve keyifli tatil için üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi tercih edenler, mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda eşsiz zamanlar geçirmenin keyfine varabiliyor.

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Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan cennet koyları

Tertemiz denizi ve kumsallarıyla yerli ve yabancıların dikkatini çeken eşsiz güzellikteki koylar, doğaseverlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor. İzole tatil yapmak isteyenlere de alternatifler sunan koylar, AA ekiplerince havadan görüntülendi.

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Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan cennet koyları

Bademli Koyu Keşfedilmemiş büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip İzmir'in Dikili ilçesi, izole tatil isteyenlere alternatif seçenek sunuyor. Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Koya gidenler, Garip ve Kalem adalarını da görebiliyor.

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Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan cennet koyları

Büyük Boncuklu Koyu El değmemiş doğal güzelliğiyle dikkati çeken Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Büyük Boncuklu Koyu, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Cam gibi berrak ve sakin denize sahip Büyük Boncuklu, su sporlarını sevenler için de alternatifler sunuyor.

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