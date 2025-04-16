Türkiye'nin mavi ile yeşilinin buluştuğu cennetinin son hali mide bulandırdı

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, yayalarda konaklayan ziyaretçilerin doğada bıraktığı çöplerinin çevre kirliliğine yol açtığını söyleyerek, "Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalar, serin iklimi, doğal güzellikleri ve geleneksel kültürüyle hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Ancak bu artan ilgi, doğayı korumaya yönelik bilinçle desteklenmedi" diye konuştu.