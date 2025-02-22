Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü bugün denize indi...

Görgün, ''Tüm bu ileri teknoloji kritik sistemlerin ülkemizce geliştirilmesi sayesinde, millî savaş sistem ve ekipmanını kullandığımız gemilerimizdeki yerlilik oranını, son 23 yılda yüzde 20'den yüzde 80 seviyelerine çıkarmayı başardık. 25 yıl önce MİLGEM Projesi ile başlattığımız askerî gemi inşa sanayii yetkinlik atılımımız neticesinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki platformların yenilenmesini ve gelişmiş ülke donanmalarının platformlarıyla yarışır kabiliyete ulaştırılmasını sağlamış durumdayız'' şeklinde konuştu. Son 2 yılda envantere kattığımız çok sayıda deniz platformu projesi olduğunu belirten Haluk Görgün, ''Tüm dünyanın konuştuğu, inceleme altına aldığı, hakkında raporlar hazırladığı ve imrendiği bu başarımızla yetinecek değiliz. Geldiğimiz nokta itibariyle; Amfibi Gemiler, Destek Gemileri, Harp Gemileri, Denizaltı Kurtarma Gemisi gibi özel amaçlı gemiler, İnsansız Deniz Araçları gibi her tip askeri gemiyi millî olarak tasarlayıp inşa, donatım ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında bulunmaktayız. Şimdi de bu başarımızı Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltımızı geliştirerek taçlandıracağız. Tıpkı insansız hava araçları ve çeşitli diğer alanlarda olduğu gibi deniz platformlarında da sadece kendi ihtiyaçlarını değil dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Endonezya, Malezya, Pakistan, Nijerya ve Katar gibi dost ülkelere gemilerimizi ihraç ettik. Ulaştığımız bu başarılar ve kazandığımız kabiliyetler, yalnızca kendi ülkemiz değil dost ve kardeş ülkelerimizin de gurur kaynağı olmaktadır. Sizlerin de takip ettiği üzere 2024 yılının son günlerinde, Türkiye olarak ilk defa, bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu sözleşme kapsamında; Portekiz Donanmasının ihtiyaçları için iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisinin inşasını ülkemizde gerçekleştireceğiz. Askeri gemi ihracatında sağladığımız bu başarı ivmesinin artarak devam edeceğine dair umut ve kararlılığımız tamdır'' dedi.