Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü bugün denize indi...
İstanbul Tuzla'daki Anadolu Tersanesi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılan Yeni Tip Çıkarma gemisi (YLCT) Ç-159 törenle denize indirildi.
Tuzla Anadolu Tersanesi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılan yeni tip çıkarma gemisi (YLCT) Ç-159 bugün gerçekleştirilen törenle denize indirildi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ömer Ürkmez katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, '"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak temel amacımız; güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan platform ve sistemleri azamî oranda yerli ve millî imkanlarla sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda yerli ve milli imkân ve kabiliyetler ile inşa ettiğimiz çok sayıda deniz platformumuz Mavi Vatanda hizmet vermeye ve bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Elbette yalnızca deniz platformlarımızı yerli ve milli inşa etmekle kalmıyor; bunu yaparken donanmamızın ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğümüz projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ediyor, diğer taraftan geleceğin teknoloji trendlerine ilişkin çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sayede, farklı tipte radarlardan muhabere sistemlerine, elektronik destek ve taarruz sistemlerinden savaş yönetim sistemlerine kadar her türlü elektronik sistemi ve son dönemde dikey atım sistemi ile çeşitli menzillerde füze sistemlerini yerli olarak geliştirmeyi başarmış durumdayız'' dedi.
Görgün, ''Tüm bu ileri teknoloji kritik sistemlerin ülkemizce geliştirilmesi sayesinde, millî savaş sistem ve ekipmanını kullandığımız gemilerimizdeki yerlilik oranını, son 23 yılda yüzde 20'den yüzde 80 seviyelerine çıkarmayı başardık. 25 yıl önce MİLGEM Projesi ile başlattığımız askerî gemi inşa sanayii yetkinlik atılımımız neticesinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki platformların yenilenmesini ve gelişmiş ülke donanmalarının platformlarıyla yarışır kabiliyete ulaştırılmasını sağlamış durumdayız'' şeklinde konuştu. Son 2 yılda envantere kattığımız çok sayıda deniz platformu projesi olduğunu belirten Haluk Görgün, ''Tüm dünyanın konuştuğu, inceleme altına aldığı, hakkında raporlar hazırladığı ve imrendiği bu başarımızla yetinecek değiliz. Geldiğimiz nokta itibariyle; Amfibi Gemiler, Destek Gemileri, Harp Gemileri, Denizaltı Kurtarma Gemisi gibi özel amaçlı gemiler, İnsansız Deniz Araçları gibi her tip askeri gemiyi millî olarak tasarlayıp inşa, donatım ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında bulunmaktayız. Şimdi de bu başarımızı Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltımızı geliştirerek taçlandıracağız. Tıpkı insansız hava araçları ve çeşitli diğer alanlarda olduğu gibi deniz platformlarında da sadece kendi ihtiyaçlarını değil dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Endonezya, Malezya, Pakistan, Nijerya ve Katar gibi dost ülkelere gemilerimizi ihraç ettik. Ulaştığımız bu başarılar ve kazandığımız kabiliyetler, yalnızca kendi ülkemiz değil dost ve kardeş ülkelerimizin de gurur kaynağı olmaktadır. Sizlerin de takip ettiği üzere 2024 yılının son günlerinde, Türkiye olarak ilk defa, bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu sözleşme kapsamında; Portekiz Donanmasının ihtiyaçları için iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisinin inşasını ülkemizde gerçekleştireceğiz. Askeri gemi ihracatında sağladığımız bu başarı ivmesinin artarak devam edeceğine dair umut ve kararlılığımız tamdır'' dedi.
Görgün, ''Dünyanın en büyük Amfibi Gemilerini (LST), Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde geliştirmiş ve iki adet gemimizi 2017-2018 yıllarında donanmamıza teslim etmiştik. Bu gemiler, bugüne kadar NATO'nun TURMARFOR komuta kontrolü gibi özel görevler başta olmak üzere pek çok görevi başarıyla yerine getirdi. 6 Şubat Depremlerinde depremzedelerin ağırlanması ve tıbbi destek sağlanması noktasında büyük bir görev üstlenerek göğsümüzü kabarttı. O kadar ki deprem sonrası dönemde doğan bazı bebeklerimiz, dünyaya gözünü bu LST'lerde açtı. Gurur kaynağı olan LST'lerin yanı sıra 2009-2013 yılları arasında yine Anadolu Tersanesinde sekiz adet Yüksek Süratli Tank Çıkarma Gemisi (LCT) inşa edildi ve kahraman Deniz Kuvvetlerimize teslim edildi. Yine bu gemiler de asli görevlerinin yanı sıra Ege Bölgesinde yaşadığımız orman yangınlarına denizden müdahalede önemli katkılar sağladı'' ifadelerini kullandı.
Görgün, ''Yüksek Süratli Tank Çıkarma Gemilerinin (LCT'lerin) gelişmiş versiyonlarını yine Donanmamıza teslim etmek üzere 2024 yılı başında Yeni Tip Çıkarma Aracı (YLCT) Projesi'ni başlattık. Projemiz kapsamında Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde 8 adet gemimizin inşa faaliyetleri devam ediyor. Henüz 2024 yılı başında başlattığımız Projenin sözleşmesini Nisan 2024'te imzaladık ve sözleşme imzasını müteakip 10 ay gibi kısa bir süre sonra birinci geminin denize iniş törenini icra ediyoruz. Bugün inişini takip edeceğimiz bu gemiyi, kabul testlerini de başarıyla tamamlayıp bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Kalan 7 gemiyi de proje takvimine uyumlu bir biçimde kalan 27 ay içerisinde tamamlayarak Donanmamıza teslim edeceğiz. Daha önce başarıyla teslim ettiği 2 adet LST ve 8 adet LCT dışında tamamladığı ihracat projeleriyle de sadece ülkemizde değil dünya çapında da amfibi gemiler konusunda marka haline gelen Anadolu Tersanemiz, bu projeyi de başarıyla tamamlayarak, yalnızca üstün kabiliyetli amfibi gemi üretiminde değil, olabilecek en hızlı sürede tedarik konusunda da iddiasını ortaya koyacak ve marka değerini perçinleyecektir. Buna yürekten inanıyoruz'' şeklinde konuştu.