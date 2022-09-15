Türkiye'nin ''mavi vatandaki'' yerli gururu MARLIN'e NATO'dan davet
Türkiye'nin üzerinde elektronik harp sistemleri taşıyan dünyadaki ilk insansız su üstü platformu yerli ve milli MARLIN, Türkiye’yi NATO’da temsil eden ilk insansız platform olarak NATO tatbikatına çağrıldı.
Türkiye, insansız hava araçlarında gösterdiği başarıyı su altı ve su üstü platformlarda da gösteriyor. Yalova'da üretilen ve üzerinde elektronik harp sistemleri taşıyan MARLIN, NATO tatbikatına davet edildi. Üzerinde elektronik harp sistemleri taşıyan dünyadaki ilk insansız su üstü platformu MARLIN, Türkiye’yi NATO’da temsil eden ilk insansız platform olma özelliğini de taşıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve Sefine Tersanesi-Aselsan işbirliğiyle üretilen MARLIN isimli insansız deniz aracı Türkiye’nin bu alanda bugüne kadar ürettiği en yetenekli insansız su üstü aracı olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 15 metre uzunluğa sahip platform su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp ve asimetrik harekatla ilgili çok önemli imkan ve kabiliyetlere sahip. Hücumbotların sahip olabileceği yetenekleri bünyesinde barındıran MARLIN kimi noktalarda hücumbotlardan daha esnek kullanılabilecek bir deniz harp platformu dahi olabilir.
Halihazırda MARLIN’in üzerinde bulunan elektronik harp sistemi dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu haliyle MARLIN, üzerinde elektronik harp sistemleri taşıyan dünya üzerindeki ilk insansız su üstü platformu. Daha net bir ifadeyle MARLIN, insanlı bir platformda kullanılması mümkün olamayacak şekilde insansız bir su üstü platformundan elektronik harp yapabilecek. Söz konusu kabiliyet, alan uzmanları tarafından oyunun kurallarını değiştirici, çok yenilikçi bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. MARLIN’in üzerinde bulunması planlanan diğer deniz harp yetenekleri göz önüne alındığında deniz harp konsept ve doktrinlerine farklı açılardan da etkileri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.