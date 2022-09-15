Türkiye'nin ''mavi vatandaki'' yerli gururu MARLIN'e NATO'dan davet

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve Sefine Tersanesi-Aselsan işbirliğiyle üretilen MARLIN isimli insansız deniz aracı Türkiye’nin bu alanda bugüne kadar ürettiği en yetenekli insansız su üstü aracı olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 15 metre uzunluğa sahip platform su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp ve asimetrik harekatla ilgili çok önemli imkan ve kabiliyetlere sahip. Hücumbotların sahip olabileceği yetenekleri bünyesinde barındıran MARLIN kimi noktalarda hücumbotlardan daha esnek kullanılabilecek bir deniz harp platformu dahi olabilir.