Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu Sapanca Gölü'nden 5 ay sonra müjdeli haber

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (SASKİ) yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda tüm ekiplerimiz sahada teyakkuzdaydı. Yağmur sularını kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaştırdık. Sapanca Gölü için aylar sonra gelen sevindirici gelişme kuraklık tehlikesi karşısında umudumuzu artırdı. Yağışların azlığından dolayı kuruyan bazı dere yatakları yeniden göle su ulaştırmaya başladı. Ancak gölün geleceği için tasarruf tedbirlerini elden bırakmamamız gerek” denildi. (DHA)