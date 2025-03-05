Türkiye'nin milli banliyö seti raylara iniyor

Uraloğlu ayrıca 2'si sürücü kabinli olmak üzere 4 araçtan oluşan bir setin 206'sı oturan, toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Uraloğlu, banliyö setlerinin konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojik ekipmanlarla dikkat çektiğini belirterek, "Gaziray banliyö setlerinin 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, toplam 42 adet bilgilendirme ekranı, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlara sahip olup bir sette yaklaşık 85 bin metre özel yangın performanslı demir yolu güç ve kontrol kabloları kullanıldı" dedi.