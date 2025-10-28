Türkiye'nin milli muharebe tankı Altay yerli silah sistemleriyle donatıldı

ALTAY, MKE MÜHİMMATI İLE VURACAK

40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip Altay tankı, harp sahasında belirlenen hedefleri yine MKE tarafından üretilen 120 mm tank mühimmatı ile vuracak. Altay tankı projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda 'Ana Silah Sistemi' ve 'Eş Eksen Yardımcı Silah' teslimatı MKE tarafından gerçekleştirildi. Tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimi ve teslimatı değil, aynı zamanda teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor. (DHA)