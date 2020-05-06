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  3. 06 Mayıs 2020 13:05

Türkiye'nin nazar boncuğu Meke Gölü kızıl alana döndü

5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Konya Meke Gölü bilinçsiz tarım ve sulama yöntemleri nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Türkiye'nin nazar boncuğu Meke Gölü kızıl alana döndü

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Türkiye'nin nazar boncuğu Meke Gölü kızıl alana döndü

Meke Gölü, iddiaya göre yanlış tarım ve sulama yöntemleri nedeniyle gün geçtikçe kuruyor.

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Türkiye'nin nazar boncuğu Meke Gölü kızıl alana döndü

GÖLÜN KURUMASININ ANA NEDENİ
Türkiye'nin mavi nazar boncuğuyken kızıl alana dönüştüğünü belirten Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği (DOSDER) ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, "Havzada çok su isteyen mısır, ayçiçeği gibi bitkiler birçok yerde vahşi sulama ile sulanıyor. Çok sayıdaki kuyu ve bir türlü modern sulama yöntemlerinin geliştirilmemesi, havzada su kaynaklarını azaltırken, buna bağlı olarak nemin azalması ve sıcaklık artışı sonucu yağış azalmaları, gölün kurumasının ana nedenleri" dedi.

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Türkiye'nin nazar boncuğu Meke Gölü kızıl alana döndü

Dr. Erol Kesici, Meke Gölü'nün neden kuruduğunu açıkladı.

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