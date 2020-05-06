Türkiye'nin nazar boncuğu Meke Gölü kızıl alana döndü

GÖLÜN KURUMASININ ANA NEDENİ

Türkiye'nin mavi nazar boncuğuyken kızıl alana dönüştüğünü belirten Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği (DOSDER) ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, "Havzada çok su isteyen mısır, ayçiçeği gibi bitkiler birçok yerde vahşi sulama ile sulanıyor. Çok sayıdaki kuyu ve bir türlü modern sulama yöntemlerinin geliştirilmemesi, havzada su kaynaklarını azaltırken, buna bağlı olarak nemin azalması ve sıcaklık artışı sonucu yağış azalmaları, gölün kurumasının ana nedenleri" dedi.