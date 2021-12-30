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Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi...

Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası nehirler ve dereler dondu. Donan nehirler adeta buz pistlerini anımsattı. Bitkilerin üzerine oluşan kırağılar ise görsel şölen sundu.

Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... - Resim: 1

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkili oluyor.

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Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... - Resim: 2

Dün gece saatlerinde Erzurum'da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterirken kentte yer alan nehirler ve dereler dondu.

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Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... - Resim: 3

Üzerindeki buz tabakası olan nehirlerin görüntüsü adeta buz pistlerini anımsattı.

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Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... - Resim: 4

Sabah saatlerinde bitkilerin üzerinde oluşan kırağılar ise görsel şölen oluşturdu.

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