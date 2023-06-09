Türkiye'nin oksijen deposu illeri açıklandı
Türkiye'de toplam orman alanı 2023 yılında 23 milyon 245 bin hektar oldu. En fazla ormana sahip ilimiz Antalya olurken, yüz ölçümüne göre yüzde 72'si orman olan Karabük ilk sırada yer aldı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre; 2023 yılında Türkiye'deki toplam orman alanı, 23 milyon 245 bin hektar olarak belirlendi. 2023 yılındaki orman oranı, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık yüz ölçümünün yüzde 29,8'ine yükseldi.
ANTALYA'NIN YÜZDE 57'Sİ ORMAN
Türkiye'nin en fazla ormanına sahip kenti ise 1 milyon 177 bin 241 hektar ile Antalya oldu. Türkiye'deki ormanların yüzde 5,06'sına sahip Antalya'nın, 2 milyon 61 bin 764 hektar olan toplam yüz ölçümünün yüzde 57'si ormanlardan oluşuyor. Kentteki ormanların 718 bin 696 hektarı verimli, 458 bin 545 hektarı boşluklu orman olarak belirlendi. Kişi başına düşen orman alanında Türkiye ortalaması 2 bin 726 metrekare. Bu oran, Antalya'da kişi başına ortalama 4 bin 380 metrekare ve Türkiye ortalamasının 1,61 katı. Antalya, orman parkı açısından da Türkiye'nin en zengin ili. Türkiye'deki toplam 1854 orman parkının 157'si Antalya'da bulunuyor. Ayrıca Antalya'nın ormanlarında 25 de bal ormanı yer alıyor.
BU YIL 23 YANGIN ÇIKTI
Antalya'da 2023 yılında şu ana kadar 21 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 33,29 hektar alan yandı. Bu yılın şu ana kadarki en büyük yangını, Alanya ilçesinde çıktı; toplam 6 yangında kaybedilen 29,22 hektar oldu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara en geç 15 dakika içerisinde müdahale edebilmek için hava ve kara araçları dahil olmak üzere kent genelinde tüm ekiplerini konuşlandırdı.
EN GEÇ 15 DAKİKADA MÜDAHALE PLANI
Buna göre; tüm orman sahalarında her 5 kilometrede bir yangın havuzu, gölet, dere veya ırmak bulunuyor. Arazözler, su ikmal araçları, ilk müdahale araçları, ağır tonajlı su ikmal araçları, yangın söndürme helikopterler ile uçakları da Kaş'tan Gazipaşa'ya 657 kilometrelik sahil bandından Kaş'ın yüksek kesimlerinden Akseki ve İbradı'ya kadar tüm bölgelerde, toplam 143 noktada çıkabilecek her yangına karşı en geç 15 dakika içerisinde müdahale edilebilecek şekilde planlandı.
ORMANLAR, EN ÇOK MEŞELERLE DOLU
OGM verilerine göre, Türkiye'deki ormanları oluşturan ağaç türleri 6,7 milyon hektarı meşe, 5,2 milyon hektarı kızılçam, 4,2 milyon hektarı karaçam, 1,9 milyon hektara yakını kayın, 1,5 milyon hektara yakını ardıç, 1,4 milyon hektarı sarıçam, 511 bin hektarı göknar, 402 bin hektarı sedir, 365 bin hektarı ladin ve diğer türler fıstık çamı, kızılağaç, kestane, gürgen, sahil çamı, kavak, fındık, defne, dişbudak gibi sıralanıyor.
2 MİLYAR TONA YAKIN KARBONU TUTUYOR
Türkiye ormanlarında tutulan karbon miktarı, 1 milyar 990 milyon 610 bin 714 ton olarak hesaplandı. Hesaplara göre; Türkiye'de ormanların yıllık 43 milyon 365 bin 774 ton oksijen ürettiği belirlendi. İl bazında orman alanlarına bakıldığında; 1 milyon hektar sınırını da aşan tek il konumundaki Antalya, Türkiye'de ilk sırada.