Türkiye'nin oksijen deposu illeri açıklandı

BU YIL 23 YANGIN ÇIKTI

Antalya'da 2023 yılında şu ana kadar 21 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 33,29 hektar alan yandı. Bu yılın şu ana kadarki en büyük yangını, Alanya ilçesinde çıktı; toplam 6 yangında kaybedilen 29,22 hektar oldu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara en geç 15 dakika içerisinde müdahale edebilmek için hava ve kara araçları dahil olmak üzere kent genelinde tüm ekiplerini konuşlandırdı.

EN GEÇ 15 DAKİKADA MÜDAHALE PLANI

Buna göre; tüm orman sahalarında her 5 kilometrede bir yangın havuzu, gölet, dere veya ırmak bulunuyor. Arazözler, su ikmal araçları, ilk müdahale araçları, ağır tonajlı su ikmal araçları, yangın söndürme helikopterler ile uçakları da Kaş'tan Gazipaşa'ya 657 kilometrelik sahil bandından Kaş'ın yüksek kesimlerinden Akseki ve İbradı'ya kadar tüm bölgelerde, toplam 143 noktada çıkabilecek her yangına karşı en geç 15 dakika içerisinde müdahale edilebilecek şekilde planlandı.