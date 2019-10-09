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  3. 09 Ekim 2019 00:03

Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK'da panik

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn'daki hazırlıkları görüntülendi. Sınırın sıfır noktasındaki örgüt mensupların

Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK'da panik

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'daki hazırlıkları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da panik hakim olduğu gözlendi.

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Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK'da panik

Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları, AA ekiplerince görüntülendi.

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Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK'da panik

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.

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Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK'da panik

Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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