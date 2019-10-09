Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK'da panik
Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn'daki hazırlıkları görüntülendi. Sınırın sıfır noktasındaki örgüt mensupların
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'daki hazırlıkları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da panik hakim olduğu gözlendi.
Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları, AA ekiplerince görüntülendi.
Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.