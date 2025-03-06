Türkiye'nin özel çocuklarını şampiyonaya ''polis amcaları'' hazırlıyor
Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru ve milli sporcu Uğur Ergün, down sendromlu ve zeka geriliği olan bireyleri şampiyonalara hazırlıyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri’nde görevli polis memuru ve gülle atma branşında milli sporcu olan Uğur Ergün, down sendromlu ve zeka geriliği olan 34 özel çocuğu atletizm şampiyonalarına hazırlıyor.
Ergün’ün gönüllü hizmet verdiği özel çocuklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun geçen yıl aralık ayında İstanbul’da düzenlediği Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazandı.
Kentte düzenlenen bölge şampiyonasında ise dereceye giren 5 sporcu, 7-11 Mart tarihleri arasında Mersin’de yapılacak Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.
17 yıllık polis memuru olduğunu söyleyen Uğur Ergün, “Atletizm ve halter antrenörüyüm, aynı zamanda profesyonel gülle atma sporcusuyum. Halen aktif olarak spor hayatım devam etmekte. Bunun yanında amatör ve profesyonel sporculara yardımcı oluyorum. Özel sporculara gönüllü olarak destek sağlıyorum. Zeka geriliği ve down sendromlu bireylerimiz mevcut. Bu bireylere gönüllü olarak hizmet vererek sosyal çevrelere uyumunu ve adaptelerini sağlamaya çalışıyorum. Onların başardıklarıyla gurur duyarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.