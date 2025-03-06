Türkiye'nin özel çocuklarını şampiyonaya ''polis amcaları'' hazırlıyor

17 yıllık polis memuru olduğunu söyleyen Uğur Ergün, “Atletizm ve halter antrenörüyüm, aynı zamanda profesyonel gülle atma sporcusuyum. Halen aktif olarak spor hayatım devam etmekte. Bunun yanında amatör ve profesyonel sporculara yardımcı oluyorum. Özel sporculara gönüllü olarak destek sağlıyorum. Zeka geriliği ve down sendromlu bireylerimiz mevcut. Bu bireylere gönüllü olarak hizmet vererek sosyal çevrelere uyumunu ve adaptelerini sağlamaya çalışıyorum. Onların başardıklarıyla gurur duyarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.