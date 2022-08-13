Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber

Erken doğum nedeniyle akciğer gelişimi tamamlanmayan ve 65 gün boyunca solunum cihazından ayrılamayan Rabia bebek, aylarca ölüm kalım savaşı verdi. İstanbul Haseki Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bölümü’nden Dr. Burcu Cebeci ile Dr. Dilek Kurnaz, son çare olarak henüz dünyada da deneme aşamasında olan "kordon kanı kök hücre nakli" yöntemini uyguladı.