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Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber

İstanbul'da doğumuna 4 ay varken, annesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle sezaryenle alınmak zorunda kalınan ve 540 gram doğan Rabia bebek, 137 günlük yaşam savaşını kordon kanı kök hücre tedavisiyle kazandı.

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İstanbul’da yaşayan Reyhan ve Kadir Mendeş (29) çiftinin ikinci çocuğu Rabia bebek, prematüre olarak 23 haftalıkken dünyaya geldi.

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Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber - Resim: 2

540 gram doğan minik Rabia’yı yaşatabilmek için doktorları her yolu denedi.

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Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber - Resim: 3

Erken doğum nedeniyle akciğer gelişimi tamamlanmayan ve 65 gün boyunca solunum cihazından ayrılamayan Rabia bebek, aylarca ölüm kalım savaşı verdi. İstanbul Haseki Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bölümü’nden Dr. Burcu Cebeci ile Dr. Dilek Kurnaz, son çare olarak henüz dünyada da deneme aşamasında olan "kordon kanı kök hücre nakli" yöntemini uyguladı.

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Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber - Resim: 4

Kordon kanı bankasından temin edilen mezenkimal kök hücreler hem damar yoluyla kandan, hem de direkt akciğere verildi. 

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