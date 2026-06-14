Türkiye'nin pembe hazinesi: 4 tondan üretip, kilosunu 645 bin TL'ye satıyorlar
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da hasat mesaisi devam ediyor. 4 ton gül çiçeğinden elde edilen 1 kilogram gül yağı, dünya piyasalarında 12 bin eurodan alıcı buluyor. Bu yıl 13 bin ton rekolte beklenen sezonda üreticiler, taban fiyatın 130 lira olarak güncellenmesini talep ediyor.
Kaynak: İHA
Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan meşakkatli gül hasadı tüm hızıyla sürüyor.
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Toplanan tonlarca taze gül, aynı gün içinde işlenerek kozmetik, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan yüksek katma değerli saf gül yağına dönüştürülüyor.
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Oldukça hassas olan yağlık güller, kalitesini kaybetmemesi için bekletilmeden işleme alınıyor.
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Hava şartlarına bağlı olarak ortalama 3 ila 4 ton gül çiçeğinden yalnızca 1 kilogram gül yağı elde edilebiliyor. Kurak dönemlerde bu miktar daha da artabiliyor.
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