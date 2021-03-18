Türkiye'nin risk haritası güncellendi; işte düşük, orta ve yüksek riskli iller!
Türkiye koronavirüs risk haritası Mart ayının ilk günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası halkoyu ile paylaşılmıştı. Haritada Mavi, Sarı, Turuncu ve Kırmızı renklerle nitelendirilen illerde vakalar göz önüne alınarak risk tespiti yapılmıştı. İşte yeni verilerle düşük, orta ve yüksek riskli iller!
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Normalleşme ve kısıtlama kararları ise illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak uygulamaya geçiyor.
1 / 79
Peki hangi il hangi risk grubunda ? İşte yeni verilerle düşük, orta ve yüksek riskli iller!
2 / 79
Düşük Riskli İller Uşak
3 / 79
Diyarbakır
4 / 79