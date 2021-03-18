Türkiye'nin risk haritası güncellendi; işte düşük, orta ve yüksek riskli iller!

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Normalleşme ve kısıtlama kararları ise illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak uygulamaya geçiyor.