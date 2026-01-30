Türkiye'nin ''Sakin Şehri'' tanınmaz halde: Masmavi deniz kahverengiye döndü

  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin ''Sakin Şehri'' tanınmaz halde: Masmavi denizin rengi değişti

Muğla'nın ''Sakin Şehir'' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde, sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

Kaynak: DHA
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA)  22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı 'Kadın Azmağı'nın bulunduğu Muğla'nın 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde denizin rengin değişti.

Muğla genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve kuvvetli fırtına, özellikle Akyaka ve Gökçe Sahili'nde etkili oldu. 

Yağışlarla birlikte dağlık alanlardan gelen çamurlu suların denize karışması sonucu deniz suyu kahverengiye büründü.

Diğer yandan kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Akyaka Sahili ve mendirek çevresinde deniz seviyesinin yükselmesine yol açtı. (DHA)

