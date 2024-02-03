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Türkiye'nin saklı cenneti Suludokya keşfedilmeyi bekliyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan peribacalarını andıran ''Suludokya'' görenleri şaşırtıyor. Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkat çeken Suludokya keşfedilmeyi bekliyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin saklı cenneti Suludokya keşfedilmeyi bekliyor - Resim: 1

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen ve “Aydın’ın Kapadokyası” olarak anılan renkli peri bacaları görenleri şaşırtıyor. 

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Türkiye'nin saklı cenneti Suludokya keşfedilmeyi bekliyor - Resim: 2

Bölgede “Gökkuşağı Tepeleri veya Suludokya” olarak adlandırılan manzara görenleri adeta mest ediyor.

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Türkiye'nin saklı cenneti Suludokya keşfedilmeyi bekliyor - Resim: 3

Aydın'ın saklı cenneti Suludokya keşfedilmeyi bekliyor. 

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Türkiye'nin saklı cenneti Suludokya keşfedilmeyi bekliyor - Resim: 4
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