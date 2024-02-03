Türkiye'nin saklı cenneti Suludokya keşfedilmeyi bekliyor
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan peribacalarını andıran ''Suludokya'' görenleri şaşırtıyor. Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkat çeken Suludokya keşfedilmeyi bekliyor.
Kaynak: İHA
Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen ve “Aydın’ın Kapadokyası” olarak anılan renkli peri bacaları görenleri şaşırtıyor.
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Bölgede “Gökkuşağı Tepeleri veya Suludokya” olarak adlandırılan manzara görenleri adeta mest ediyor.
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Aydın'ın saklı cenneti Suludokya keşfedilmeyi bekliyor.
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