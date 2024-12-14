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  4. 12 yıl sonra Türk Bayrağı yeniden Şam'da dalgalanıyor!

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra açıldı

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Büyükelçilik bahçesinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Kaynak: AA, İHA
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra açıldı - Resim: 1

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibi, diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği'ne geldi.

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Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra açıldı - Resim: 2

Büyükelçilik bahçesinde Türk bayrağı göndere çekildi.

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Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra açıldı - Resim: 3

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

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Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra açıldı - Resim: 4

Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

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