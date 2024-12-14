Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra açıldı
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Büyükelçilik bahçesinde Türk bayrağı göndere çekildi.
Kaynak: AA, İHA
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibi, diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği'ne geldi.
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Büyükelçilik bahçesinde Türk bayrağı göndere çekildi.
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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra yeniden açıldı.
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Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.
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