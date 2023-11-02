Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü
29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü.
"Kızılay Sensiz Olmaz temasıyla gerçekleştirilen Kızılay Haftası’nda Türkiye’nin sembol yapıları kırmızı aydınlatmalarla renklendi.
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Kızılay Haftası’nda köprülerin aydınlatılmasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Karayolları I. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileri ile çalışanları kutlamalara ortak oldu.
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