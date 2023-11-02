Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü

Kızılay Haftası’nda köprülerin aydınlatılmasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Karayolları I. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileri ile çalışanları kutlamalara ortak oldu.