  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü

Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü

29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü.

Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - Resim: 1

"Kızılay Sensiz Olmaz temasıyla gerçekleştirilen Kızılay Haftası’nda Türkiye’nin sembol yapıları kırmızı aydınlatmalarla renklendi.

1 / 6
Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - Resim: 2

Kızılay Haftası’nda köprülerin aydınlatılmasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Karayolları I. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileri ile çalışanları kutlamalara ortak oldu.

2 / 6
Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - Resim: 3
3 / 6
Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü - Resim: 4
4 / 6