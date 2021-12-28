Türkiye'nin Sibiryası... Termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi

İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, ekiplerle beraber gün boyu çalışmaları yerinde takip ettiğini söyleyerek, ilçe kaymakamı Uğuz'un talimatlarıyla yayladaki köylerde kalan 4 aile için seferber olduklarını belirtti. Kar yoğunluğundan dolayı yavaş ilerlediklerini ifade den Gökçe, “Bütün köy yollarımız açık sadece bu köy kaldı bunu da Allah'ın izniyle yarına kadar açacağız. Gecede çalışıyoruz. Çünkü iş makinaları durursa donar, bu sefer bu soğuklarda tekrar ısıtması çok zor olur. Ekip arkadaşlarımızla beraberiz, onların her türlü ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.