Türkiye'nin Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Yoğunluktan dolayı tırların bazen 1 hafta beklediğini ifade eden Yasir Yıldırım, "Burada en fazla 3 ila 4 gün bekliyoruz. Eskiden daha hızlı geçişler oluyordu ama şimdi ise hem Suriyeli muhacirler giriş yapıyor hem de tırlar giriş yaptıkları için mecburen geç oluyor. Burada ortalama bin 150 civarında tır vardır. Günde ortalama 350 ila 400 tır giriyor. Bazen çok geçişler oluyor bazen de tırlar 1 hafta bekliyorlar. Savaş zamanında pek geçiş olmadığı için girip hemen çıkıyorduk. Geçişlerde her yeni yılda göre zam yapılıyor. Zamlar biraz daha düşük olsa bizler için daha iyi olurdu" dedi.