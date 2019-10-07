Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon dünya basınında böyle
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatacağı operasyon dünya basınında geniş yankı buldu. ABD'nin bölgeden çekilme kararına da değinen kaynaklar, "ABD, Kürt müttefiklerini terk etti", "Trump, Türkiye'nin operasyonuna yol açıyor" ifadeler
İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinde kullandığı başlığında "ABD Kürt müttefiklerini terk ederek, Türk güçlerinin Suriye'de ilerlemesine izin veriyor" ifadelerine yer verdi.
İngiliz BBC kanalı ise internet sitesinde geniş yer ayırdığı manşetini "Trump Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun önünü açıyor" başlığıyla verdi. Haberde ABD'nin politik değişikliğe giderek, Türkiye'nin askeri operasonuna destek verdiği ifade ediliyor.
Reuters haber ajansı ise Beyaz Saray'ın kararını başlığına taşıdı. Reuters haberini "Beyaz Saray:ABD güçleri Türkiye'deki operasyonu desteklemeyecek" başlığıyla yayınladı.