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Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu

Türkiye'nin dört bir yanında Pazar günü bisikletleriyle sokağa inen 'süslü kadınlar' bir birinden güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu - Resim: 1

Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turunda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar kent turu attı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu - Resim: 2

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Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu - Resim: 3
3 / 34
Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu - Resim: 4
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