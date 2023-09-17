Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu
Türkiye'nin dört bir yanında Pazar günü bisikletleriyle sokağa inen 'süslü kadınlar' bir birinden güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turunda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar kent turu attı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
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